Источник: «Порше» может уволить Хорнера, если станет совладельцем «Ред Булл»

Голландский комментатор Олаф Мол сообщил подробности причин потенциального срыва сделки по продаже «Ред Булл» концерну «Порше».
«До нас дошли слухи о Кристиане Хорнере и новой сделке с «Порше». По нашим данным, Хорнер опасается, что его уволят, если «Порше» возьмёт под свой контроль «Ред Булл», — цитирует Олафа Мола GP33.
Кроме того, по информации Мола, «Порше» действительно может сменить Кристиана Хорнера на посту директора команды — его место может занять нынешний руководитель «Макларена» Андреас Зайдль. Зайдль ранее уже работал с «Порше» в классе LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
Как сообщает источник, владелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц серьёзно болен, поэтому он и готов продать команду концерну «Порше». Однако не только Кристиан Хорнер, но и Хельмут Марко, и Эдриан Ньюи недовольны условиями сделки и потерей контроля над командой в случае продажи «Порше». Примечательно, что у «Порше» есть время лишь до октября, чтобы подать заявку на регистрацию в чемпионате 2026 года.
- 3 сентября 2022
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