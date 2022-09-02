Кристиан Хорнер обозначил позицию «Ред Булл» по возможной сделке с «Порше»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что сделка с «Порше», если она случится, будет проведена на условиях «Ред Булл». Ранее сообщалось, что немецкий бренд планирует приобрести 50% акций «Ред Булл» и совместно с австрийцами разрабатывать моторы.



«Ред Булл» всегда была независимой командой, это одна из наших сильных сторон. Это было основой того, чего мы достигли, это уже как часть нашей ДНК. Они должны решить, хотят ли всё-таки присоединиться или нет.

Но всё должно происходить в рамках того, как мы сами всё это видим», — приводит слова Хорнера The Race.



Напомним, недавно появилась новость, что у «Порше» возникли трудности по приходу в Формулу-1. Случились они якобы из-за «Ред Булл», в руководстве которого понимают, что с приходом в «Королевские гонки» немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти.