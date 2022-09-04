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Глава Ф-1: Херта не сможет перейти в «Ред Булл» без получения суперлицензии

Глава Ф-1: Херта не сможет перейти в «Ред Булл» без получения суперлицензии
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что спорт должен уважать систему набора очков для получения необходимой для выступления в «Корлевских гонках» суперлицензии ФИА. Так он прокомментировал возможный переход в «Ред Булл» пилота серии IndyCar Колтона Херты.

«Спорт должен уважать правила. И, конечно, американские или любые другие гонщики очень важны для нас. Если Херта имеет право прийти в Формулу-1, потому что у него есть очки, то это фантастическая новость. Но необходимо действовать поэтапно, в этой ситуации следует соблюдать действующий протокол и правила. Это единственно верный путь», — приводит слова Доменикали Motorsport.

«Ред Булл» рассматривает Херту в качестве замены Пьеру Гасли, если состоится его переход в «Альпин». Однако в настоящее время у пилота есть только 32 из 40 баллов, необходимых для получения суперлицензии.

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