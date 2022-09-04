Марко считает, что Херта получит суперлицензию, если его пригласят в Формулу-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что американский гонщик IndyCar Колтон Херта сможет получить лицензию на выступление в Формуле-1, если получит приглашение от какой-либо команды.
Ранее сообщалось, что Херта может заменить Пьера Гасли в «Альфа Таури», если французский пилот перейдёт в «Альпин».
«Я думаю, мы можем доказать, что Херта имеет право получить лицензию. Сделка ещё не заключена, но мы пойдём на это. Мы — «Ред Булл» и мы достаточно храбры. Команда рассчитывает, что добьётся успеха», — приводит слова Марко Motorsport.
На данный момент у Херты не хватает 8 очков, чтобы получить лицензию, но американец может получить Суперлицензию в порядке исключения. Против такого варианта уже высказались несколько руководителей команд Формулы-1, в том числе и Тото Вольф.
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