Марко заявил, что переход Херты уже согласован. Всё зависит от решения по суперлицензии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что потенциальный переход пилота IndyCar Колтона Херты в Формулу-1 практически оформлен: договорённость между «Ред Булл», «Альфа Таури» и американской командой «Андретти» достигнута.
Херта, вероятнее всего, заменит в «Альфа Таури» Пьера Гасли, который должен перейти в «Альпин». Теоретически Колтона могут взять и на место Юки Цуноды. Однако в настоящий момент Херте не хватает баллов для получения суперлицензии ФИА — если федерация не сделает для американского гонщика исключения, то он по правилам не имеет права стать боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году.
«Хельмут Марко только что мне сказал, что уже достигнуто соглашение со всеми сторонами о приходе Колтона Херты, ЕСЛИ ему дадут суперлицензию. Он ожидает решение ФИА к Монце», — написал в своём «твиттере» Крис Медланд.
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