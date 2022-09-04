Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко заявил, что переход Херты уже согласован. Всё зависит от решения по суперлицензии

Марко заявил, что переход Херты уже согласован. Всё зависит от решения по суперлицензии
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что потенциальный переход пилота IndyCar Колтона Херты в Формулу-1 практически оформлен: договорённость между «Ред Булл», «Альфа Таури» и американской командой «Андретти» достигнута.

Херта, вероятнее всего, заменит в «Альфа Таури» Пьера Гасли, который должен перейти в «Альпин». Теоретически Колтона могут взять и на место Юки Цуноды. Однако в настоящий момент Херте не хватает баллов для получения суперлицензии ФИА — если федерация не сделает для американского гонщика исключения, то он по правилам не имеет права стать боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году.

«Хельмут Марко только что мне сказал, что уже достигнуто соглашение со всеми сторонами о приходе Колтона Херты, ЕСЛИ ему дадут суперлицензию. Он ожидает решение ФИА к Монце», — написал в своём «твиттере» Крис Медланд.

Новость по теме
Глава Ф-1: Херта не сможет перейти в «Ред Булл» без получения суперлицензии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022