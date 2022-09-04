Смаль дважды поднялся на подиум на этапе испанской Формулы-4 в Арагоне

На автодроме «Моторленд Арагон» состоялся пятый этап испанского чемпионата Формулы-4. В первой гонке победу завоевал вырвавшийся вперёд на старте Хью Бартер, а Никола Цолов, который доминирует в общем зачёте, занял второе место. На рестарте за два круга до финиша Цолова попытался пройти Кирилл Смаль, но россиянин в итоге остался третьим — это уже третий его подиум в сезоне-2022.



Другим россиянам в этой гонке не повезло. Уже на втором круге соперники развернули Владислава Рябова, а Максим Архангельский, пытаясь избежать столкновения с ним, зацепил другого пилота и лишился переднего антикрыла. На седьмом круге вылетел дебютант Даниэль Мавлютов. Архангельскому в итоге удалось добраться до финиша 14-м, а вот Мавлютов, Владислав Рябов и Мирон Пингасов сошли с дистанции.



Во втором заезде Цолов сохранил первое место на старте и вернулся на вершину подиума — это была уже 10-я победа болгарского гонщика в 14 заездах. На вторую позицию за два круга до финиша прорвался Тимотеуш Кухарчик, а Бартер остался третьим. У Смаля тоже был шанс подняться на подиум, но Кирилла на четвёртом круге выбил Роберт де Хан. Пингасов тоже не добрался до финиша, зато Мавлютов стал 22-м, а Рябов поднялся на 19-е место. Лучшим же среди россиян в этом заезде стал Максим Архангельский — 16-е место.



Заключительная гонка, как и первый заезд, осталась за Хью Бартером. Цолов на одном из рестартов потерял несколько позиций и в итоге финишировал четвёртым, в то время как на второе место вышел Кухарчик, а Смаль стал третьим и во второй раз за уикенд поднялся на подиум. Рябов закончил этап 13-м местом, Пингасов и Архангельский финишировали 15-м и 16-м, а Мавлютов вновь сошёл с дистанции.

За два этапа до конца сезона в общем зачёте по-прежнему уверенно лидирует Никола Цолов — он на 106 очков опережает Хью Бартера. Ещё в 24 баллах позади расположился Кухарчик. Смаль идёт четвёртым, Пингасов на 15-й строчке, а Рябов, Архангельский и Мавлютов пока не набрали ни одного очка. Следующий этап испанской Формулы-4 пройдёт 1–2 октября на трассе «Наварра» в Лос-Аркос.

Общий зачёт (топ-10):

1. Никола Цолов — 286 очков.

2. Хью Бартер — 180.

3. Тимотеуш Кухарчик — 156.

4. Кирилл Смаль — 101.

5. Георг Келструп — 91.

6. Сулейман Занфари — 70.

7. Валерио Риничелла — 68.

8. Филип Йенич — 64.

9. Тасанапол Интрапувасак — 57.

10. Роберт де Хаан — 56.