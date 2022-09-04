Хельмут Марко объяснил, почему «Альфа Таури» может взять Херту
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что возможное подписание американского пилота IndyCar Колтона Херты в «Альфа Таури» на данный момент зависит от Международной автомобильной федерации (ФИА), ответственной за выдачу суперлицензии.
«В его переходе нет ничего безрассудного. Он выиграл семь гонок в IndyCar, а это сопоставимо с Гран-при. Будет обидно, если он не получит суперлицензию», – сказал функционер в эфире SiriusXM.
Также Марко отметил, что заинтересованные стороны в лице «Ред Булл», «Альфа Таури» и американской команды «Андретти» достигли соглашения:
«Удивительно, но все вовлечённые стороны и команды пришли к договорённости».
Ранее о ситуации высказался глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
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