Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко объяснил, почему «Альфа Таури» может взять Херту

Хельмут Марко объяснил, почему «Альфа Таури» может взять Херту
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что возможное подписание американского пилота IndyCar Колтона Херты в «Альфа Таури» на данный момент зависит от Международной автомобильной федерации (ФИА), ответственной за выдачу суперлицензии.

«В его переходе нет ничего безрассудного. Он выиграл семь гонок в IndyCar, а это сопоставимо с Гран-при. Будет обидно, если он не получит суперлицензию», – сказал функционер в эфире SiriusXM.

Также Марко отметил, что заинтересованные стороны в лице «Ред Булл», «Альфа Таури» и американской команды «Андретти» достигли соглашения:

«Удивительно, но все вовлечённые стороны и команды пришли к договорённости».

Ранее о ситуации высказался глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Новость по теме
Хорнер заявил, что Херту возьмут в «Альфа Таури» только в случае ухода Гасли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022