Хельмут Марко объяснил, почему «Альфа Таури» может взять Херту

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что возможное подписание американского пилота IndyCar Колтона Херты в «Альфа Таури» на данный момент зависит от Международной автомобильной федерации (ФИА), ответственной за выдачу суперлицензии.

«В его переходе нет ничего безрассудного. Он выиграл семь гонок в IndyCar, а это сопоставимо с Гран-при. Будет обидно, если он не получит суперлицензию», – сказал функционер в эфире SiriusXM.

Также Марко отметил, что заинтересованные стороны в лице «Ред Булл», «Альфа Таури» и американской команды «Андретти» достигли соглашения:

«Удивительно, но все вовлечённые стороны и команды пришли к договорённости».

Ранее о ситуации высказался глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.