Источник: Шварцман выступит за «Феррари» на практиках в Японии и США

Тест-пилот команды «Феррари» Роберт Шварцман готовится принять участие в свободных практиках Гран-при Японии и США, которые состоятся в октябре, сообщает издание Motorsport Italia.

Причиной такого решения стала длительность 2-й свободной практики на указанных этапах, которая вместо обычных 60 мин. будет составлять 90 мин. Изменение же длительности практик связано с тестами шин «Пирелли» на 2023 год.

Ранее «Феррари» подтвердила, что Роберт Шварцман до конца сезона получит возможность принять участие в двух пятничных тренировках. При этом не уточнялось, на каких именно этапах Гран-при это будет.

В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив австралийцу Оскару Пиастри, однако не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».