Ферстаппен: у «Ред Булл» сейчас нет слабостей

Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен считает, что в последних выступлениях команда не показывает слабые места.

«По-настоящему слабых мест нет, но мы знаем, что сильнее остальных в определённых моментах. Мы понимаем, что на трассе, требующей высокую прижимную силу, довольно тяжело выжать максимум из нашей машины.

Но если вы посмотрите на сезон в целом, то, очевидно, у вас будет больше трасс, где необходим средний уровень прижимной силы, и здесь, как по мне, наша машина крайне эффективна. И вот почему мы с нетерпением ожидаем Монцу», – приводит слова пилота издание Racingnews365.

Ранее экс-пилот Ф-1 Дэвид Култхард объяснил, почему Ферстаппен является одним из величайших гонщиков.