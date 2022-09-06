Ферстаппен: у «Ред Булл» сейчас нет слабостей
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Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен считает, что в последних выступлениях команда не показывает слабые места.
«По-настоящему слабых мест нет, но мы знаем, что сильнее остальных в определённых моментах. Мы понимаем, что на трассе, требующей высокую прижимную силу, довольно тяжело выжать максимум из нашей машины.
Но если вы посмотрите на сезон в целом, то, очевидно, у вас будет больше трасс, где необходим средний уровень прижимной силы, и здесь, как по мне, наша машина крайне эффективна. И вот почему мы с нетерпением ожидаем Монцу», – приводит слова пилота издание Racingnews365.
Ранее экс-пилот Ф-1 Дэвид Култхард объяснил, почему Ферстаппен является одним из величайших гонщиков.
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