Грузовик с двигателями «Феррари» загорелся по пути на Гран-при Италии

«Феррари» угодила в неприятный инцидент. Грузовик команды, следовавший из Зандворта (Нидерланды) в Монцу (Италия) и вёзший двигатели, загорелся из-за перегрева тормозной системы прицепа.

Водители, увидев дым, вызвали на место бригаду пожарных, которые и устранили возгорание в течение часа, после чего грузовик продолжил путь в сопровождении местной полиции.

Напомним, Гран-при Италии состоится уже на этих выходных в Монце и станет 16-м этапом в сезоне. На данный момент лидером чемпионата является прошлогодний победитель и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, на 109 очков опережающий ближайших преследователей – Шарля Леклера из «Феррари» и напарника Серхио Переса.

Ранее глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о планах команды на предстоящий уикенд.