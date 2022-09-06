Бинотто: «Феррари» по-прежнему стремится выиграть все гонки. В том числе и в Монце
Поделиться
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на последних Гран-при, а также наметил цели на предстоящий этап в Монце (Италия).
«У нас не было темпа в трёх гонках подряд. Думаю, Гран-при Нидерландов был похож на Венгрию. Мы провели хорошую квалификацию в минувший уикенд, однако были недостаточно конкурентны в гонке. А это значительно усложняет жизнь, потому что мы не только не можем бороться за победу, но и сдерживать «Мерседес».
Прошло три гонки, в которых мы не показали своего потенциала. И это то, с чем необходимо разобраться как можно скорее, осталось всего несколько гонок. Мы по-прежнему намерены побеждать в каждой гонке, в том числе и в Монце», – приводит слова функционера издание The Race.
Новость по темеФото: Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
00:52
-
00:44
- 7 сентября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:58
-
21:59
-
20:59
-
19:56
-
19:50
-
18:48
-
18:45
-
17:56
-
17:14
-
16:51
-
16:37
-
16:21
-
15:29
-
15:03
-
14:47
-
14:22
-
13:45
-
13:22
-
12:37
-
12:31
-
11:36
-
10:45
-
09:50
-
09:41
-
01:07
- 6 сентября 2022
-
23:34
-
22:42
-
21:52
-
21:36
-
21:16
-
20:14
Партнерский контент