Бинотто: «Феррари» по-прежнему стремится выиграть все гонки. В том числе и в Монце

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на последних Гран-при, а также наметил цели на предстоящий этап в Монце (Италия).

«У нас не было темпа в трёх гонках подряд. Думаю, Гран-при Нидерландов был похож на Венгрию. Мы провели хорошую квалификацию в минувший уикенд, однако были недостаточно конкурентны в гонке. А это значительно усложняет жизнь, потому что мы не только не можем бороться за победу, но и сдерживать «Мерседес».

Прошло три гонки, в которых мы не показали своего потенциала. И это то, с чем необходимо разобраться как можно скорее, осталось всего несколько гонок. Мы по-прежнему намерены побеждать в каждой гонке, в том числе и в Монце», – приводит слова функционера издание The Race.