Тото Вольф пошутил, что «Мерседес» снимет заднее антикрыло на Гран-при Италии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф придумал экстремальный способ улучшить производительность автомобиля на Гран-при Италии.
Босс немецкой команды пошутил, что «Мерседес» снимет заднее антикрыло, чтобы повысить эффективность своего болида.
«Мы думаем о том, чтобы снять заднее антикрыло, чтобы быть менее уязвимыми на прямых. Я имею в виду, что у нас есть машина с амбарной дверью, у которой слишком большое сопротивление, и с прижимной силой там, где она нам не нужна. Это то, что мы хотели бы быстро изменить.
Но это планы на следующий год, а сейчас мы идём по тяжёлому пути. Я думаю, что на некоторых трассах, особенно в квалификации, это нас подкосит», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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