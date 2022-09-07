«Феррари» подтвердила, что Шварцман выступит на тренировке на Гран-при США

Тест-пилот «Феррари» россиянин Роберт Шварцман во время Гран-при США примет участие в первой свободной практике за рулём болида «Феррари». Об этом информирует Auto Hebdo, ссылаясь на полученное подтверждение от «Феррари».



При этом итальянская команда ещё не решила, заменит ли Шварцман Шарля Леклера или Карлоса Сайнса, а также не определилась, где он проведёт вторую тренировку. Ранее сообщалось про практику ещё в Японии, однако есть информация, что второй раз Роберт может сесть за руль на Гран-при Абу-Даби.

В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив австралийцу Оскару Пиастри, однако не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари». Гран-при США состоится с 21 по 23 октября.

Роберта Шварцмана ткнули тортом в его день рождения:

Ранее «Феррари» показала фотографии с Робертом, который 6 сентября принимал участие в тренировочном дне на трассе «Фьорано» в Маранелло (Италия).