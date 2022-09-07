«Состав, созданный на небесах». Росберг назвал идеального кандидата на место в «Альпин»

Чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг высказал мнение, что лучшим вариантом для «Альпин» стал бы контракт с пилотом «Альфа Таури» Пьером Гасли.
«Я думаю, что Гасли — идеальный пилот для «Альпин», если не считать того, что мы слышали о его не очень хороших отношениях с Оконом. Для меня он идеальный выбор. Думаю, с ним у них был бы отличный состав.
Что касается якобы не очень хороших отношений между Гасли и Оконом, то это будет фактором, но не решающим. В конце концов, сколько раз мы видели нечто подобное? Нужно просто вспомнить о Льюисе Хэмилтоне и обо мне. Возможно, вы знаете, но мы не были лучшими друзьями, и всё же мы вместе доминировали. Даже когда гонщики не ладят друг с другом, можно добиваться успеха. Как мне кажется, это был бы состав, созданный на небесах. В «Альпин» должны попытаться. Но на пути ещё есть «Ред Булл», который захочет получить копеечку за освобождение Гасли», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Напомним, по окончании сезона «Альпин» покинет Фернандо Алонсо.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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