В «Порше» снова заинтересовались покупкой «Макларена» и «Уильямса»

Компания «Порше» снова заинтересовалась покупкой команд «Макларен» и «Уильямс» на фоне срыва сделки с «Ред Булл», сообщает Auto Bild.
Как сообщает источник, интерес связан в том числе и с лицами, находящимися у руля команд — руководитель «Макларена» Андреас Зайдль работал с проектом «Порше» в WEC, а бывший гоночный директор «Фольксвагена» Йост Капито возглавляет «Уильямс».
Напомним, ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что «Порше» не станет акционером австрийской команды Формулы-1.
Напомним, ранее появилась новость, что у «Порше» возникли трудности по приходу в Формулу-1. Случились они якобы из-за «Ред Булл», в руководстве которого понимают, что с приходом в чемпионат немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти.
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