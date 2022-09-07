Расселл: пока не уверен, каким будет наше выступление в Монце

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при Италии.
«Думаю, машина чувствовала себя хорошо с самого первого круга на Гран-при Нидерландов. В пятницу я уже знал, что этот уикенд сложится лучше, чем в Бельгии. Если трасса в Спа играла против нас, то Зандворт, наоборот, сыграл нам на руку.
Я пока не уверен, каким будет наше выступление в Монце, вероятно, стоит ожидать чего-то среднего между Бельгией и Нидерландами. Надеюсь, что мы будем ближе к тому, где были на Зандворте, но думаю, что наш гоночный темп был многообещающим.
Нет ничего удивительного, что мы хорошо выступили в Венгрии и Нидерландах — это похожие трассы, и на них наша машина проявляет себя хорошо. Но в предстоящих гонках нас ждут другие автодромы. Однако в глобальном масштабе мы прибавляем в вопросе производительности. Думаю, у нас есть машина, способная одержать победу, нам просто нужно стартовать немного выше», — приводит слова Расселла PlanetF1.
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