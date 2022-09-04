Ужасная новость для «Феррари»: «Мерседес» вернулся в борьбу за победы

Неделю назад у Макса Ферстаппена не было соперников на Гран-при Бельгии, но в Зандворте вызов голландцу бросили пилоты сразу двух команд! Впервые по ходу сезона в сражение с грандами — «Ред Булл» и «Феррари» — включился «Мерседес». В первой половине сезона немцы были далеко позади, но теперь, похоже, всё изменилось — и это очередная плохая новость для «Скудерии»…

Хэмилтон недоволен. И это хорошо

«Мерседес» заявил о себе ещё в квалификации, когда Хэмилтон и Расселл включились в борьбу с недосягаемыми прежде лидерами. Если бы не разворот Серхио Переса, из-за которого пришлось бросить попытки, Хэмилтон мог оказаться на первом ряду (Тото Вольф уверен, что и вовсе — на поуле!).

В гонке темп тоже был превосходным — если на первом отрезке пилоты «Мерседеса» берегли резину, рассчитывая проехать гонку с одним пит-стопом, то на свежих шинах едва ли не по секунде с круга отыгрывали у Ферстаппена! Если бы не появление автомобиля безопасности, Макс после своей второй остановки оказался бы в пяти-шести секундах позади. Голландец неминуемо их отыграл бы, но смог бы он обогнать Хэмилтона на узкой трассе с минимальным количеством мест для обгона?

Ферстаппен опережает Хэмилтона, Расселла и Леклера Фото: Clive Mason/Getty Images

План «Мерседеса» рухнул, когда из-за проблем Цуноды появился режим виртуального автомобиля безопасности. Ферстаппен сэкономил время на втором пит-стопе, а «Серебряным стрелам» пришлось менять тактику на ходу и переходить на две остановки. Но даже в этот момент Хэмилтон постепенно нагонял Макса.

Окончательно британец потерял шансы на третьем пит-стопе — во время автомобиля безопасности, вызванного сходом Боттаса. За 12 кругов до финиша Льюис, в отличие от прямых соперников, получил «медиум» и в итоге уступил не только Ферстаппену, но и Расселлу с Леклером.

Переход на «медиум» лишил подиума Хэмилтона, но не команду Фото: Dan Mullan/Getty Images

Идея разделить стратегии пилотов в исполнении «Мерседеса» была немного консервативной — на случай, если один из типов шин окажется слишком твёрдым или, наоборот, — быстро износится. Странно, что более жёсткую резину поставили Хэмилтону, а не шедшему позади него Расселлу. Однако для команды в конце концов ничего не изменилось: оба добились максимально возможных для своих составов результатов.

В то же время понять разочарование Льюиса можно. Это был первый после Гран-при Абу-Даби-2021 случай, когда он сражался за победу, но на последних кругах вынужден был бессильно пропускать соперников. Хорошо, что в британце проснулась тяга к победе — а перед командой за эмоциональный срыв он уже извинился.

Плохие новости для «Феррари»

Команда из Маранелло в Зандворте в очередной раз насмешила публику — на этот раз механики не успели подготовить на пит-стопе запасные колёса для Карлоса Сайнса. До этого момента испанец шёл третьим, но заминка стоила ему десяти секунд и в итоге чуть не отбросила за пределы топ-5. Маттиа Бинотто позже объяснил оплошность тем, что гонщика зазывали в боксы в самый последний момент…

Что до Леклера, то в его случае гонка прошла вполне штатно — за исключением того, что отставание от Ферстаппена стабильно росло. И если Макс даже в отсутствие сейфти-кара смог бы по крайней мере побороться с Хэмилтоном, то у Шарля при таком темпе обогнать пару «Мерседесов» после второго пит-стопа шансов практически не было. Это видно даже по последним 12 кругам, когда Леклер на шесть секунд отстал от Расселла, хотя был на таком же «софте».

Леклер после финиша в Зандворте Фото: Mark Thompson/Getty Images

У «Феррари» проблемы с темпом на длинных отрезках — и это при том, что в квалификации у Шарля Леклера были все шансы выиграть поул, если бы не ошибка в 10-м повороте. На трассах, более подходящих для обгонов (Монца, например), при такой разнице в темпе толку от поулов будет мало.

Что до «Ред Булл», то угроза со стороны «Мерседеса» вряд ли по-настоящему пугает команду. Отрыв Ферстаппена в общем зачёте гарантирует ему первое место на четыре гонки вперёд, притом что до конца сезона осталось лишь семь этапов. Всё идёт к тому, что на «Сузуке» или в Остине Макс окончательно обеспечит себе второе чемпионство.