Экс-пилот Формулы-1 назвал трассы, на которых у Хэмилтона будут шансы выиграть гонку

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мнением о шансах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона выиграть хотя бы одну гонку в текущем сезоне.



На данный момент лучшим результатом Хэмилтона в сезоне является второе место. Ранее у него не было ни одного года в карьере без хотя бы одного выигранного этапа Гран-при.



«Думаю, что у «Мерседеса» будут шансы на таких трассах, как в Сингапуре. В Монце у них будут возникать проблемы, потому что их болид не так быстр на прямых. К тому же у «Мерседеса» не лучшая машина с точки зрения лобового сопротивления. Вероятно, хороший шанс на победу у Хэмилтона будет в Японии и в Сингапуре, где ему нравится трасса. Там важна прижимная сила, а в этом аспекте их болид стал лучше», — приводит слова ван дер Гарде GPBlog.

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