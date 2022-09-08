Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас потеряют позиции на Гран-при Италии, который состоится в ближайшие выходные, сообщает Auto Motor und Sport.



В Италии Боттас получит уже шестую силовую установку в текущем сезоне. Напомним, на Гран-при Нидерландов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции. Позже оказалось, что у пилота «Альфа Ромео» отказал двигатель внутреннего сгорания.



Льюис Хэмилтон, в свою очередь, получит четвёртую замену силовой установки в сезоне. По сообщениям источника, двигатель британского пилота получил повреждения в результате столкновения с Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии. Тем не менее, в Нидерландах Хэмилтон выступил без замены двигателя.



Серхио Перес также может получить штраф в случае замены следующих компонентов: двигатель, турбина, генераторы MGU-H и MGU-K.