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Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас потеряют позиции на старте Гран-при Италии
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас потеряют позиции на Гран-при Италии, который состоится в ближайшие выходные, сообщает Auto Motor und Sport.

В Италии Боттас получит уже шестую силовую установку в текущем сезоне. Напомним, на Гран-при Нидерландов финский гонщик был вынужден сойти с дистанции. Позже оказалось, что у пилота «Альфа Ромео» отказал двигатель внутреннего сгорания.

Льюис Хэмилтон, в свою очередь, получит четвёртую замену силовой установки в сезоне. По сообщениям источника, двигатель британского пилота получил повреждения в результате столкновения с Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии. Тем не менее, в Нидерландах Хэмилтон выступил без замены двигателя.

Серхио Перес также может получить штраф в случае замены следующих компонентов: двигатель, турбина, генераторы MGU-H и MGU-K.

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