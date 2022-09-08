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Источник: Хюлькенберг — фаворит на место в «Хаасе», у Друговича есть шансы в «Альпин»

Источник: Хюлькенберг — фаворит на место в «Хаасе», у Друговича есть шансы в «Альпин»
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Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг является фаворитом на месте в «Хаасе» в случае ухода Мика Шумахера, сообщает Auto Motor und Sport.

На данный момент американская команда приостановила переговоры с Шумахером, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в «Хаасе» могут заменить немца. Одним из вариантов для гонщика называли «Альпин», а пилот французской команды Эстебан Окон отмечал, что хотел бы видеть своим напарником Мика Шумахера.

При этом источник сообщает, что «Альпин» рассматривает возможность подписать лидера Формулы-2, бразильского пилота Фелипе Друговича, так как у него есть спонсоры, а для «Рено» важен бразильский рынок.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что Фернандо Алонсо покинет «Альпин» в конце сезона. Считавшийся его вероятным сменщиком Оскар Пиастри подписал контракт с «Маклареном».

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