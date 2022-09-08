Источник: Хюлькенберг — фаворит на место в «Хаасе», у Друговича есть шансы в «Альпин»

Резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг является фаворитом на месте в «Хаасе» в случае ухода Мика Шумахера, сообщает Auto Motor und Sport.
На данный момент американская команда приостановила переговоры с Шумахером, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что в «Хаасе» могут заменить немца. Одним из вариантов для гонщика называли «Альпин», а пилот французской команды Эстебан Окон отмечал, что хотел бы видеть своим напарником Мика Шумахера.
При этом источник сообщает, что «Альпин» рассматривает возможность подписать лидера Формулы-2, бразильского пилота Фелипе Друговича, так как у него есть спонсоры, а для «Рено» важен бразильский рынок.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что Фернандо Алонсо покинет «Альпин» в конце сезона. Считавшийся его вероятным сменщиком Оскар Пиастри подписал контракт с «Маклареном».
- 9 сентября 2022
-
00:59
- 8 сентября 2022
-
23:43
-
23:04
-
22:57
-
21:51
-
21:05
-
20:57
-
20:44
-
19:03
-
18:48
-
17:58
-
17:34
-
17:25
-
16:53
-
16:29
-
16:04
-
15:43
-
15:12
-
15:09
-
14:51
-
14:17
-
13:55
-
13:38
-
13:03
-
12:36
-
12:32
-
11:02
-
10:00
-
09:44
-
00:52
-
00:44
- 7 сентября 2022
-
23:50
-
23:46
-
22:58
-
21:59