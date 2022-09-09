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Марко — о срыве сделки с «Порше»: нам никто не нужен

Марко — о срыве сделки с «Порше»: нам никто не нужен
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о срыве сделки с «Порше». Напомним, сегодня, 9 сентября, немецкий автопроизводитель выпустил пресс-релиз, в котором говорится, что стороны не смогли достичь единого мнения по сотрудничеству, которое было бы выгодно каждому участнику соглашения, в связи с чем оно не может быть заключено.

«В данный момент нам никто не нужен. Но если окажется, что может возникнуть какая-то синергия, то мы всегда открыты. И знаете, что удивительно — мы получили несколько запросов, когда отмена сделки с «Порше» стала официальной», — приводит слова Марко Motorsport со сслылкой на радиостанцию OE3.

Ранее сообщалось, что «Порше» не намерен отказываться от планов по приходу в «Королевские гонки». Альтернативой «Ред Булл» может быть сотрудничество с другими командами.

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