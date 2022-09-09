Даниил Квят посетил Гран-при Италии. Фото

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав своё фото из паддока в Монце, где в настоящее время проходит Гран-при Италии.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Гран-при Италии начался сегодня, 9 сентября, и продлится до 11 сентября. Лидером общего зачёта пилотов является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 310 очков.



Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup: