Джек Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Другович — 4-й, Пуршер — 14-й
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Австралийский гонщик команды «Виртуози Рейсинг», пилот академии «Альпин» Джек Дуэн стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Италии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Карлина» Лиам Лоусон, третьим стал пилот «Хайтека» Маркус Армстронг.
Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам квалификации стал четвёртым, главный преследователь Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 14-м.
Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший шестую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 19-м.
Формула-2. Квалификация. Италия
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|1:31.641
|2.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|1:31.767
|3.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|1:31.834
|4.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|1:31.845
|5.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|1:31.859
|6.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|1:31.882
|7.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|1:31.920
|8.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|1:31.969
|9.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|1:32.023
|10.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|1:32.027
|11.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:32.192
|12.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:32.348
|13.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|1:32.352
|14.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1:32.424
|15.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|1:32.452
|16.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:32.455
|17.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|1:32.652
|18.
|Лука Гьотто
|«ДАМС»
|1:32.854
|19.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|1:32.913
|20.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|1:33.195
|21.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|1:33.345
|22.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:33.625
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