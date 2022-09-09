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Джек Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Другович — 4-й, Пуршер — 14-й

Джек Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Другович — 4-й, Пуршер — 14-й
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Австралийский гонщик команды «Виртуози Рейсинг», пилот академии «Альпин» Джек Дуэн стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Италии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Карлина» Лиам Лоусон, третьим стал пилот «Хайтека» Маркус Армстронг.

Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам квалификации стал четвёртым, главный преследователь Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 14-м.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший шестую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 19-м.

Формула-2. Квалификация. Италия

МестоПилотКомандаВремя
1.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»1:31.641
2.Лиам Лоусон«Карлин»1:31.767
3.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»1:31.834
4.Фелипе Другович«МП Моторспорт»1:31.845
5.Рихард Версхор«Трайдент»1:31.859
6.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»1:31.882
7.Аюму Иваса«ДАМС»1:31.920
8.Юри Випс«Хайтек Гран-при»1:31.969
9.Логан Сарджент«Карлин»1:32.023
10.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»1:32.027
11.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:32.192
12.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:32.348
13.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»1:32.352
14.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»1:32.424
15.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»1:32.452
16.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»1:32.455
17.Калан Уильямс«Трайдент»1:32.652
18.Лука Гьотто«ДАМС»1:32.854
19.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»1:32.913
20.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»1:33.195
21.Клеман Новалак«МП Моторспорт»1:33.345
22.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»1:33.625
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