Джек Дуэн выиграл квалификацию Формулы-2 в Италии, Другович — 4-й, Пуршер — 14-й

Австралийский гонщик команды «Виртуози Рейсинг», пилот академии «Альпин» Джек Дуэн стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Италии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Карлина» Лиам Лоусон, третьим стал пилот «Хайтека» Маркус Армстронг.



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам квалификации стал четвёртым, главный преследователь Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал 14-м.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший шестую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 19-м.

Формула-2. Квалификация. Италия