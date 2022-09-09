RacingNews365: Ник де Врис стал одним из основных претендентов на место в «Альпин»

Голландский гонщик Ник де Врис стал одним из основных претендентом на вакансию в «Альпин», сообщает RacingNews365. По информации источника, французская команда сейчас рассматривает де Вриса как основного кандидата на место Фернандо Алонсо в команде.



Сообщается, что в таком случае речь может идти о контракте на один сезон — «Альпин» рассматривает в качестве одного из своих будущих пилотов гонщика академии Джека Дуэна, однако в настоящий момент в команде не уверены, что он готов к переходу в Формулу-1. Приглашение де Вриса может позволить команде выиграть один сезон в вопросе с Дуэном и дать Джеку возможность чуть лучше подготовиться к дебюту в «Королевских гонках».



Ник де Врис в нынешнем сезоне выступал сразу в трёх первых тренировках в Гран-при, причём за три разные команды — «Мерседес», «Уильямс» и «Астон Мартин».