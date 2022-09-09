Сайнс: то, что «Феррари» опережает «Ред Булл», стало приятным сюрпризом

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.
«В целом это был позитивный день. Нам ещё нужно проверить все данные, но я чувствовал себя в машине достаточно комфортно, и в этот уикенд, кажется, всё работает хорошо. Секундомер не лжёт. То, что мы опережаем «Ред Булл», стало приятным сюрпризом.
Это отлично, потому что после Спа, последней трассы в календаре с низкими требованиями по прижимной силе, мы не ждали, что будем конкурентоспособны. В первой тренировке машина работала в гораздо более широком окне, в сравнении с этапом в Бельгии.
Нам ещё предстоит сделать много работы, чтобы улучшить темп на длинных сериях. Сегодня вечером мы всё проанализируем, и постараемся сделать всё, чтобы хорошо выступить в квалификации и особенно в гонке», — приводит слова Сайнса F1i.
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