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Сайнс: то, что «Феррари» опережает «Ред Булл», стало приятным сюрпризом

Сайнс: то, что «Феррари» опережает «Ред Булл», стало приятным сюрпризом
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Италии.

«В целом это был позитивный день. Нам ещё нужно проверить все данные, но я чувствовал себя в машине достаточно комфортно, и в этот уикенд, кажется, всё работает хорошо. Секундомер не лжёт. То, что мы опережаем «Ред Булл», стало приятным сюрпризом.

Это отлично, потому что после Спа, последней трассы в календаре с низкими требованиями по прижимной силе, мы не ждали, что будем конкурентоспособны. В первой тренировке машина работала в гораздо более широком окне, в сравнении с этапом в Бельгии.

Нам ещё предстоит сделать много работы, чтобы улучшить темп на длинных сериях. Сегодня вечером мы всё проанализируем, и постараемся сделать всё, чтобы хорошо выступить в квалификации и особенно в гонке», — приводит слова Сайнса F1i.

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