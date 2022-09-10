Хорнер рассказал, что Ферстаппен остался доволен настройками болида

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Италии, заявив, что команде удалось подобрать настройки болида, которые устроили пилота Макса Ферстаппена.
«У нас был насыщенный день. Ферстаппену грозит падение на пять мест из-за установки нового двигателя. Команде удалось проделать хорошую работу, в которой каждый знал своё дело. Мы пробовали разные уровни прижимной силы, и Макс нашёл баланс в машине, который его вполне устраивал», — приводит слова Хорнера Racingnews365.
Напомним, Макс Ферстаппен занял второе место по итогам второй свободной практики. Лучший результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. По итогам первой тренировки Ферстаппен оказался пятым, а лучше время было у напарника Сайнса — Шарля Леклера.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
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