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Хорнер рассказал, что Ферстаппен остался доволен настройками болида

Хорнер рассказал, что Ферстаппен остался доволен настройками болида
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Италии, заявив, что команде удалось подобрать настройки болида, которые устроили пилота Макса Ферстаппена.

«У нас был насыщенный день. Ферстаппену грозит падение на пять мест из-за установки нового двигателя. Команде удалось проделать хорошую работу, в которой каждый знал своё дело. Мы пробовали разные уровни прижимной силы, и Макс нашёл баланс в машине, который его вполне устраивал», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, Макс Ферстаппен занял второе место по итогам второй свободной практики. Лучший результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. По итогам первой тренировки Ферстаппен оказался пятым, а лучше время было у напарника Сайнса — Шарля Леклера.

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