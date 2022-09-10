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Сайнс: сходство между Леклером, Ферстаппеном и Хюлькенбергом очевидно, их трудно победить

Сайнс: сходство между Леклером, Ферстаппеном и Хюлькенбергом очевидно, их трудно победить
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс отреагировал на слухи о возвращении Нико Хюлькенберга в Формулу-1 в качестве боевого пилота.

Ранее сообщалось, что Хюлькенберг, в нынешнем сезоне являющийся резервным пилотом «Астон Мартин», считается фаворитом на место Мика Шумахера в «Хаасе». Немецкий пилот может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Сходство между Леклером, Ферстаппеном, Норрисом и Хюлькенбергом очевидно. У каждого из них практически нет слабостей. Их очень трудно победить на трассе», — приводит слова Сайнса Grandpx со ссылкой на La Repubblica.

В нынешнем сезоне Нико Хюлькенберг выступил в двух этапах Гран-при — в Саудовской Аравии и в Бахрейне. Там пилот заменил Себастьяна Феттеля, заболевшего коронавирусом.

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Источник: Хюлькенберг — фаворит на место в «Хаасе», у Друговича есть шансы в «Альпин»
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