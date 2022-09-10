Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс. Ферстаппена и Сайнса ждут штрафы за замену силовых установок, так что с первого ряда в воскресной гонке будет стартовать Джордж Расселл, показавший по итогам квалификации шестой результат.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал пятый результат, но будет стартовать из конца стартовой решётки из-за замены двигателя.
Голландский гонщик Ник де Врис, заменивший в составе «Уильямса» Александера Албона, по итогам квалификации стал 13-м.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:20.161
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.145
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.268
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.045
|5.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1.363
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.381
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.423
|8.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.764
|9.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+2.487
|10.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|без времени
Не прошли в третий сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1:22.130
|12.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:22.235
|13.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|1:22.471
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:22.577
|15.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|без времени
Не прошли во второй сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:22.587
|17.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:22.636
|18.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:22.746
|19.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:22.908
|20.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:23.005
- 10 сентября 2022
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