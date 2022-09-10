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Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й
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На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс. Ферстаппена и Сайнса ждут штрафы за замену силовых установок, так что с первого ряда в воскресной гонке будет стартовать Джордж Расселл, показавший по итогам квалификации шестой результат.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал пятый результат, но будет стартовать из конца стартовой решётки из-за замены двигателя.

Голландский гонщик Ник де Врис, заменивший в составе «Уильямса» Александера Албона, по итогам квалификации стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:20.161
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.145
3.Карлос Сайнс«Феррари»+0.268
4.Серхио Перес«Ред Булл»+1.045
5.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1.363
6.Джордж Расселл«Мерседес»+1.381
7.Ландо Норрис«Макларен»+1.423
8.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.764
9.Пьер Гасли«Альфа Таури»+2.487
10.Фернандо Алонсо«Альпин»без времени

Не прошли в третий сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
11.Эстебан Окон«Альпин»1:22.130
12.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:22.235
13.Ник де Врис«Уильямс»1:22.471
14.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:22.577
15.Юки Цунода«Альфа Таури»без времени

Не прошли во второй сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
16.Николас Латифи«Уильямс»1:22.587
17.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1:22.636
18.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:22.746
19.Кевин Магнуссен«Хаас»1:22.908
20.Мик Шумахер«Хаас»1:23.005
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