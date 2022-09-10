Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — 2-й, Хэмилтон — 5-й

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс. Ферстаппена и Сайнса ждут штрафы за замену силовых установок, так что с первого ряда в воскресной гонке будет стартовать Джордж Расселл, показавший по итогам квалификации шестой результат.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал пятый результат, но будет стартовать из конца стартовой решётки из-за замены двигателя.

Голландский гонщик Ник де Врис, заменивший в составе «Уильямса» Александера Албона, по итогам квалификации стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Шарль Леклер «Феррари» 1:20.161 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.145 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.268 4. Серхио Перес «Ред Булл» +1.045 5. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.363 6. Джордж Расселл «Мерседес» +1.381 7. Ландо Норрис «Макларен» +1.423 8. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.764 9. Пьер Гасли «Альфа Таури» +2.487 10. Фернандо Алонсо «Альпин» без времени

Не прошли в третий сегмент:

Место Пилот Команда Время 11. Эстебан Окон «Альпин» 1:22.130 12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:22.235 13. Ник де Врис «Уильямс» 1:22.471 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:22.577 15. Юки Цунода «Альфа Таури» без времени

Не прошли во второй сегмент: