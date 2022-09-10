Другович стал чемпионом Формулы-2, несмотря на аварию в спринте в Италии
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Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2. Другович сошёл в спринтерской гонке предпоследнего этапа чемпионата Ф-2 в Италии после аварии с Амаури Корделом, однако его основной преследователь Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» не сумел доехать до очковой зоны. Этого хватило бразильцу, чтобы оформить чемпионский титул досрочно.
Победу в спринтерской гонке в Италии одержал пилот «Хайтека» Юри Випс, второе место по итогам гонки досталось датчанину Фредерику Вести, третьим стал пилот «Премы» Джехан Дарувала.
Пилот академии «Альпин» и команды «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн финишировал на восьмой позиции.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|35:29.646
|2.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+1.035
|3.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|+7.684
|4.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|+9.022
|5.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+9.462
|6.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+13.129
|7.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|+13.306
|8.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|+14.391
|9.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+14.723
|10.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+17.621
|11.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+19.195
|12.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+22.604
|13.
|Лука Гьотто
|«ДАМС»
|+24.186
|14.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|+24.687
|15.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+25.907
|16.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+28.155
|17.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+30.385
|18.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|сход
|19.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|сход
|20.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|сход
|21.
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|сход
|22.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|сход
Формула-2. Общий зачёт.
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|233
|2.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|164
|3.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|135
|4.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|125
|5.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|122
|6.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|114
|7.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|111
|8.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|109
|9.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|101
|10.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|99
|11.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|91
|12.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|89
|13.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|86
|14.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|40
|15.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|36
|16.
|Джейк Хьюз
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|26
|17.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|18
|18.
|Роберто Мери
|«Кампос Рейсинг»
|15
|19.
|Давид Бекман
|«Хароуз Рейсинг Систем»/«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|14
|20.
|Оливер Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|12
|21.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|8
|22.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|6
|23.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|5
|24.
|Джем Болюкбаши
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|0
|25.
|Лука Гьотто
|«ДАМС»
|0
|26.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|0
|27.
|Лирим Зендели
|«Кампос Рейсинг»
|0
Комментарии
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