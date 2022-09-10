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Другович стал чемпионом Формулы-2, несмотря на аварию в спринте в Италии

Другович стал чемпионом Формулы-2, несмотря на аварию в спринте в Италии
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Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2. Другович сошёл в спринтерской гонке предпоследнего этапа чемпионата Ф-2 в Италии после аварии с Амаури Корделом, однако его основной преследователь Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» не сумел доехать до очковой зоны. Этого хватило бразильцу, чтобы оформить чемпионский титул досрочно.

Победу в спринтерской гонке в Италии одержал пилот «Хайтека» Юри Випс, второе место по итогам гонки досталось датчанину Фредерику Вести, третьим стал пилот «Премы» Джехан Дарувала.

Пилот академии «Альпин» и команды «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн финишировал на восьмой позиции.

МестоПилотКомандаВремя
1.Юри Випс«Хайтек Гран-при»35:29.646
2.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+1.035
3.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»+7.684
4.Логан Сарджент«Карлин»+9.022
5.Рихард Версхор«Трайдент»+9.462
6.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»+13.129
7.Лиам Лоусон«Карлин»+13.306
8.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»+14.391
9.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»+14.723
10.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+17.621
11.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+19.195
12.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»+22.604
13.Лука Гьотто«ДАМС»+24.186
14.Калан Уильямс«Трайдент»+24.687
15.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»+25.907
16.Аюму Иваса«ДАМС»+28.155
17.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+30.385
18.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»сход
19.Клеман Новалак«МП Моторспорт»сход
20.Фелипе Другович«МП Моторспорт»сход
21.Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»сход
22.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»сход

Формула-2. Общий зачёт.

МестоПилотКомандаОчки
1.Фелипе Другович«МП Моторспорт»233
2.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»164
3.Логан Сарджент«Карлин»135
4.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»125
5.Лиам Лоусон«Карлин»122
6.Аюму Иваса«ДАМС»114
7.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»111
8.Юри Випс«Хайтек Гран-при»109
9.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»101
10.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»99
11.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»91
12.Рихард Версхор«Трайдент»89
13.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»86
14.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»40
15.Клеман Новалак«МП Моторспорт»36
16.Джейк Хьюз«Ван Амерсфорт Рейсинг»26
17.Рой Ниссани«ДАМС»18
18.Роберто Мери«Кампос Рейсинг»15
19.Давид Бекман«Хароуз Рейсинг Систем»/«Ван Амерсфорт Рейсинг»14
20.Оливер Колдуэлл«Кампос Рейсинг»12
21.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»8
22.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»6
23.Калан Уильямс«Трайдент»5
24.Джем Болюкбаши«Хароуз Рейсинг Систем»0
25.Лука Гьотто«ДАМС»0
26.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»0
27.Лирим Зендели«Кампос Рейсинг»0
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