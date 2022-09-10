Другович стал чемпионом Формулы-2, несмотря на аварию в спринте в Италии

Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Фелипе Другович стал чемпионом Формулы-2. Другович сошёл в спринтерской гонке предпоследнего этапа чемпионата Ф-2 в Италии после аварии с Амаури Корделом, однако его основной преследователь Тео Пуршер из «АРТ Гран-при» не сумел доехать до очковой зоны. Этого хватило бразильцу, чтобы оформить чемпионский титул досрочно.



Победу в спринтерской гонке в Италии одержал пилот «Хайтека» Юри Випс, второе место по итогам гонки досталось датчанину Фредерику Вести, третьим стал пилот «Премы» Джехан Дарувала.



Пилот академии «Альпин» и команды «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн финишировал на восьмой позиции.

Место Пилот Команда Время 1. Юри Випс «Хайтек Гран-при» 35:29.646 2. Фредерик Вести «АРТ Гран-при» +1.035 3. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» +7.684 4. Логан Сарджент «Карлин» +9.022 5. Рихард Версхор «Трайдент» +9.462 6. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при» +13.129 7. Лиам Лоусон «Карлин» +13.306 8. Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг» +14.391 9. Давид Бекман «Ван Амерсфорт Рейсинг» +14.723 10. Деннис Хаугер «Према Рейсинг» +17.621 11. Марино Сато «Виртуози Рейсинг» +19.195 12. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем» +22.604 13. Лука Гьотто «ДАМС» +24.186 14. Калан Уильямс «Трайдент» +24.687 15. Амаури Кордел «Ван Амерсфорт Рейсинг» +25.907 16. Аюму Иваса «ДАМС» +28.155 17. Тео Пуршер «АРТ Гран-при» +30.385 18. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг» сход 19. Клеман Новалак «МП Моторспорт» сход 20. Фелипе Другович «МП Моторспорт» сход 21. Олли Колдуэлл «Кампос Рейсинг» сход 22. Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем» сход

Формула-2. Общий зачёт.