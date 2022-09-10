Колтон Херта проведёт тесты с «Альпин» в Венгрии

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта проведёт тесты на трассе в Венгрии в составе команды «Альпин». Об этом сообщил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в эфире Sky Sports.



Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что была достигнута договорённость о приобретении Херты на следующий сезон в «Альфа Таури», но всё зависит от получения им суперлицензии. Вероятнее всего, пилот не сможет набрать 40 очков, необходимых для участия в Формуле-1. Решение руководящего органа по этому вопросу может быть принято уже в эти выходные в Монце (Италия).



Во многом именно из-за решения ФИА по Херте зависит, состоится ли переход в «Альпин» французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли — по слухам, только в случае возможности перехода Херты в «Альфа Таури» в «Ред Булл» готовы отдать Гасли «Альпин».