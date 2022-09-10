Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колтон Херта проведёт тесты с «Альпин» в Венгрии

Колтон Херта проведёт тесты с «Альпин» в Венгрии
Комментарии

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта проведёт тесты на трассе в Венгрии в составе команды «Альпин». Об этом сообщил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в эфире Sky Sports.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что была достигнута договорённость о приобретении Херты на следующий сезон в «Альфа Таури», но всё зависит от получения им суперлицензии. Вероятнее всего, пилот не сможет набрать 40 очков, необходимых для участия в Формуле-1. Решение руководящего органа по этому вопросу может быть принято уже в эти выходные в Монце (Италия).

Во многом именно из-за решения ФИА по Херте зависит, состоится ли переход в «Альпин» французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли — по слухам, только в случае возможности перехода Херты в «Альфа Таури» в «Ред Булл» готовы отдать Гасли «Альпин».

Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022