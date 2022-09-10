Колтон Херта проведёт тесты с «Альпин» в Венгрии

Американский гонщик IndyCar Колтон Херта проведёт тесты на трассе в Венгрии в составе команды «Альпин». Об этом сообщил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в эфире Sky Sports.
Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что была достигнута договорённость о приобретении Херты на следующий сезон в «Альфа Таури», но всё зависит от получения им суперлицензии. Вероятнее всего, пилот не сможет набрать 40 очков, необходимых для участия в Формуле-1. Решение руководящего органа по этому вопросу может быть принято уже в эти выходные в Монце (Италия).
Во многом именно из-за решения ФИА по Херте зависит, состоится ли переход в «Альпин» французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли — по слухам, только в случае возможности перехода Херты в «Альфа Таури» в «Ред Булл» готовы отдать Гасли «Альпин».
- 10 сентября 2022
-
20:40
-
20:36
-
20:26
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:05
-
17:46
-
16:35
-
16:23
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
15:15
-
14:42
-
14:18
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:28
-
11:58
-
11:43
-
11:24
-
11:22
-
11:05
-
10:48
-
10:41
-
10:24
-
09:56
-
00:48