Дарувала выиграл гонку Формулы-2 в Монце, Другович — 7-й, Сарджент и Пуршер сошли
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Пилот команды «Према Рейсинг» Джехан Дарувала стал победителем Гран-при Италии Формулы-2, Фредерик Вести финишировал вторым, Аюму Иваса замкнул тройку лидеров.
Фелипе Другович, ранее досрочно ставший чемпионом Формулы-2, показал седьмой результат. Тео Пуршер и Логан Сарджент сошли с дистанции.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|2.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+1.9
|3.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+5.7
|4.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+6.4
|5.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+7.2
|6.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+7.8
|7.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|+10.5
|8.
|Амаури Корделл
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+12.7
|9.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|+27,9
|10.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+35.1
|11.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+45.6
|12.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+47.5
|13.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+54.7
|14.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|+1:31,5
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|Сход
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|Сход
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|Сход
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|Сход
|Лука Гьотто
|«Хайтек Гран-при»
|Сход
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|Сход
|Олли Колдуэлл
|«Кампос Рейсинг»
|Сход
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|Сход
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