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Дарувала выиграл гонку Формулы-2 в Монце, Другович — 7-й, Сарджент и Пуршер сошли

Дарувала выиграл гонку Формулы-2 в Монце, Другович — 7-й, Сарджент и Пуршер сошли
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Пилот команды «Према Рейсинг» Джехан Дарувала стал победителем Гран-при Италии Формулы-2, Фредерик Вести финишировал вторым, Аюму Иваса замкнул тройку лидеров.

Фелипе Другович, ранее досрочно ставший чемпионом Формулы-2, показал седьмой результат. Тео Пуршер и Логан Сарджент сошли с дистанции.

МестоПилотКомандаВремя
1.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»
2.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+1.9
3.Аюму Иваса«ДАМС»+5.7
4.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»+6.4
5.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+7.2
6.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»+7.8
7.Фелипе Другович«МП Моторспорт»+10.5
8.Амаури Корделл«Ван Амерсфорт Рейсинг»+12.7
9.Клеман Новалак«МП Моторспорт»+27,9
10.Рихард Версхор«Трайдент»+35.1
11.Юри Випс«Хайтек Гран-при»+45.6
12.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+47.5
13.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»+54.7
14.Лиам Лоусон«Карлин»+1:31,5
Калан Уильямс«Трайдент»Сход
Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»Сход
Логан Сарджент«Карлин»Сход
Тео Пуршер«АРТ Гран-при»Сход
Лука Гьотто«Хайтек Гран-при»Сход
Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»Сход
Олли Колдуэлл«Кампос Рейсинг»Сход
Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»Сход
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