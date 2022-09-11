Дарувала выиграл гонку Формулы-2 в Монце, Другович — 7-й, Сарджент и Пуршер сошли

Пилот команды «Према Рейсинг» Джехан Дарувала стал победителем Гран-при Италии Формулы-2, Фредерик Вести финишировал вторым, Аюму Иваса замкнул тройку лидеров.



Фелипе Другович, ранее досрочно ставший чемпионом Формулы-2, показал седьмой результат. Тео Пуршер и Логан Сарджент сошли с дистанции.