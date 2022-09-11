Риккардо выступит на Гран-при Италии в шлеме, посвящённом Валентино Росси

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выступит в предстоящей гонке на Гран-при Италии в шлеме, посвящённом легендарному мотогонщику Валентино Росси. Фотографии нового шлема австралийца были опубликованы в «твиттере» студии Jens Munser Designs.
Фото: Jens Munser Designs
Фото: Jens Munser Designs
У Валентино России в своё время шлем был выполнен в таком стиле.
Фото: Jens Munser Designs
Напомним, гонка Гран-при Италии состоится сегодня, 11 сентября, на стационарном автодроме «Аутодромо Национале» в Монце. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.
В настоящее время Риккардо занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Даниэля 13 очков. Его напарник, британец Ландо Норрис, с 82 баллами занимает седьмую позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1:
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