Риккардо выступит на Гран-при Италии в шлеме, посвящённом Валентино Росси

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо выступит в предстоящей гонке на Гран-при Италии в шлеме, посвящённом легендарному мотогонщику Валентино Росси. Фотографии нового шлема австралийца были опубликованы в «твиттере» студии Jens Munser Designs.

Фото: Jens Munser Designs

Фото: Jens Munser Designs

У Валентино России в своё время шлем был выполнен в таком стиле.

Фото: Jens Munser Designs

Напомним, гонка Гран-при Италии состоится сегодня, 11 сентября, на стационарном автодроме «Аутодромо Национале» в Монце. Старт запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.

В настоящее время Риккардо занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Даниэля 13 очков. Его напарник, британец Ландо Норрис, с 82 баллами занимает седьмую позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (310).

Новость по теме Риккардо сделал свежее заявление о своём будущем

Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1: