Хорнер: мы не хотим выигрывать гонки в режиме сейфти-кара

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу Гран-при Италии, последние круги которого прошли без борьбы из-за сейфти-кара.

«Мы не хотим выигрывать гонки в режиме сейфти-кара. Это то, о чём мы говорили много лет. Пилоты должны закончить гонку. Было достаточно времени, чтобы дать рестарт гонке. Я думаю, они подобрали не те машины.

У нас была более быстрая машина, мы бы хотели выиграть гонку на трассе, а не за машиной безопасности. Мы разделяем разочарование всех болельщиков, потому что это лишило их зрелищного финиша.



Это противоречит принципам того, что мы обсуждали ранее. Наиболее проигравшими оказались болельщики. Мы должны быстро найти решение этой проблемы», — приводит слова Хорнера Sky Sports.