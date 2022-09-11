Хельмут Марко считает, что болельщики освистывали не Макса Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что свист болельщиков в момент, когда Макс Ферстаппен давал интервью после финиша гонки Гран-при Италии, был адресован не голландцу, а гоночной дирекции.
«Свистевшие фанаты вели себя честно: они негодовали, потому что были недовольны управлением гонкой, — и были правы. Думаю, нужно пересмотреть правила и нужно, чтобы сейфти-кар быстрее выпускал пелотон. Особенно не помогает правило насчёт того, что сначала нужно выпустить вперёд круговых.
Был бы кто-то между лидерами или нет, но у нас получился бы захватывающий финиш. Конечно, не для нас и Макса, ведь он лидировал, но обогнать Макса на последнем круге определённо нелегко», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на ORF.
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