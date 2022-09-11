Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко считает, что болельщики освистывали не Макса Ферстаппена

Хельмут Марко считает, что болельщики освистывали не Макса Ферстаппена
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что свист болельщиков в момент, когда Макс Ферстаппен давал интервью после финиша гонки Гран-при Италии, был адресован не голландцу, а гоночной дирекции.

«Свистевшие фанаты вели себя честно: они негодовали, потому что были недовольны управлением гонкой, — и были правы. Думаю, нужно пересмотреть правила и нужно, чтобы сейфти-кар быстрее выпускал пелотон. Особенно не помогает правило насчёт того, что сначала нужно выпустить вперёд круговых.

Был бы кто-то между лидерами или нет, но у нас получился бы захватывающий финиш. Конечно, не для нас и Макса, ведь он лидировал, но обогнать Макса на последнем круге определённо нелегко», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на ORF.

Новость по теме
Ферстаппен отреагировал на свист в свой адрес после победы на Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022