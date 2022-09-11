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Ферстаппен отреагировал на свист в свой адрес после победы на Гран-при Италии

Ферстаппен отреагировал на свист в свой адрес после победы на Гран-при Италии
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал поведение некоторых болельщиков после финиша гонки Гран-при Италии Формулы-1. Они освистали победившего голландца.

«Я здесь, чтобы выигрывать гонки, и мы это сделали. Конечно, каким-то людям это не нравится. Но это лишь потому, что они страстные болельщики другой команды. Ситуация такая, какая есть. Это никак не испортит мой день. Я просто наслаждаюсь моментом!» — заявил Ферстаппен на пресс-конференции.

Гран-при Италии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.

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Макса Ферстаппена освистали после финиша гонки Гран-при Италии
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