Хэмилтон — о финише за сейфти-каром: лишь раз в истории спорта это правило не выполнили

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя решение гоночной дирекции Гран-при Италии закончить гонку в режиме сейфти-кара, напомнил, что лишь один раз в истории Формулы-1 дирекция отступила от правил рестарта. Это было на Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда отступление от стандартной процедуры позволило провести последний круг в боевом режиме и дало Максу Ферстаппену шанс опередить Хэмилтона и лишить его чемпионского титула.



«Такое всегда заставляет всплывать воспоминания. Правило применили ровно так, как и должны были, не так ли? Был лишь один раз в истории спорта, когда они не выполнили это правило», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Гран-при Италии. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.

7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.

9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.

10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.