Хэмилтон — о финише за сейфти-каром: лишь раз в истории спорта это правило не выполнили

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя решение гоночной дирекции Гран-при Италии закончить гонку в режиме сейфти-кара, напомнил, что лишь один раз в истории Формулы-1 дирекция отступила от правил рестарта. Это было на Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда отступление от стандартной процедуры позволило провести последний круг в боевом режиме и дало Максу Ферстаппену шанс опередить Хэмилтона и лишить его чемпионского титула.
«Такое всегда заставляет всплывать воспоминания. Правило применили ровно так, как и должны были, не так ли? Был лишь один раз в истории спорта, когда они не выполнили это правило», — приводит слова Хэмилтона Crash.net со ссылкой на Sky Sports.
Гран-при Италии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.
- 12 сентября 2022
-
01:52
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:16
- 11 сентября 2022
-
23:57
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:24
-
22:33
-
21:38
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:28
-
19:15
-
19:12
-
18:48
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:11
-
18:09
-
17:55
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:25
-
15:53
-
15:38
-
14:11
-
13:32