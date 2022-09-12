Глок не считает, что финиш под машиной безопасности был ошибкой со стороны ФИА
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о решении гоночной дирекции провести финиш под сейфти-каром на Гран-при Италии.
«Это был вопрос безопасности — эвакуатор долгое время находился на трассе, у них были проблемы с тем, чтобы убрать машину. Всё было сделано верно. Конечно, наши сердца бьются ради гонок, нам хотелось бы увидеть боевой финиш. Но правила есть правила, и им нужно следовать.
Ник де Врис? Я следил за ним всю гонку и хочу похвалить его. То, как он сел в машину и сразу поехал… Он не проехал ни одного круга на тренировках с полными баками. Он никогда не ездил в этой машине так долго. Он очень хорошо справился со своей задачей. Я не заметил ни одной ошибки, снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Тимо Глока PlanetF1.
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