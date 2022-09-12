Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глок не считает, что финиш под машиной безопасности был ошибкой со стороны ФИА

Глок не считает, что финиш под машиной безопасности был ошибкой со стороны ФИА
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о решении гоночной дирекции провести финиш под сейфти-каром на Гран-при Италии.

«Это был вопрос безопасности — эвакуатор долгое время находился на трассе, у них были проблемы с тем, чтобы убрать машину. Всё было сделано верно. Конечно, наши сердца бьются ради гонок, нам хотелось бы увидеть боевой финиш. Но правила есть правила, и им нужно следовать.

Ник де Врис? Я следил за ним всю гонку и хочу похвалить его. То, как он сел в машину и сразу поехал… Он не проехал ни одного круга на тренировках с полными баками. Он никогда не ездил в этой машине так долго. Он очень хорошо справился со своей задачей. Я не заметил ни одной ошибки, снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Тимо Глока PlanetF1.

Как Ф-1 избежать скандальных финишей, как в Италии, и когда Ферстаппен проиграет? Разбор Как Ф-1 избежать скандальных финишей, как в Италии, и когда Ферстаппен проиграет? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022