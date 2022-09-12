Машину, на которой Квят завоевал последний подиум в Ф-1, выставили на продажу

Машина «Торо Россо», на которой выступал россиянин Даниил Квят, была выставлена на продажу на специальном сайте.
Стоимость автомобиля составляет € 439 тыс. При этом машина продаётся без силовой установки, правда, с коробкой передач, гидравлической системой, усилителем руля и даже системой выхлопа.
Продавцом автомобиля выступает представитель Automobile Tricolore Эдоардо Бонаноми. При этом продавец сообщил, что он готов рассмотреть в том числе и частичный обмен.
Именно за рулём этого болида Даниил Квят завоевал свой последний подиум в Формуле-1 — на Гран-при Германии 2019 года.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 12 сентября 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:01
-
22:54
-
21:52
-
21:48
-
20:55
-
20:51
-
20:00
-
19:54
-
18:54
-
18:49
-
17:37
-
17:22
-
16:45
-
16:06
-
15:30
-
15:15
-
14:54
-
14:45
-
14:17
-
13:51
-
13:48
-
13:31
-
12:50
-
12:10
-
11:40
-
11:29
-
10:35
-
09:27
-
01:52
-
00:44
-
00:43
-
00:37
-
00:33