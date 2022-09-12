Машину, на которой Квят завоевал последний подиум в Ф-1, выставили на продажу

Машина «Торо Россо», на которой выступал россиянин Даниил Квят, была выставлена на продажу на специальном сайте.



Стоимость автомобиля составляет € 439 тыс. При этом машина продаётся без силовой установки, правда, с коробкой передач, гидравлической системой, усилителем руля и даже системой выхлопа.



Продавцом автомобиля выступает представитель Automobile Tricolore Эдоардо Бонаноми. При этом продавец сообщил, что он готов рассмотреть в том числе и частичный обмен.



Именно за рулём этого болида Даниил Квят завоевал свой последний подиум в Формуле-1 — на Гран-при Германии 2019 года.



Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.