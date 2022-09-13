Норрис объяснил, почему он провалил старт Гран-при Италии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением об итогах Гран-при Италии и объяснил свой неудачный старт в гонке.



«У нас были некоторые ошибки в настройках стартовой системы, я ничего не мог поделать, это нельзя было никак адаптировать. В итоге я оказался за рулём машины, которая фактически не готова к старту. Из-за этого я два или три раза переходил в антиблокировочный режим, из-за чего потерял много времени и позиций. Думаю, это стоило мне пятой позиции на финише.



Я разочарован, потому что чувствую, что хорошо отработал на этой гонке, но мы сделали слишком много ошибок», — приводит слова Ландо Норриса PlanetF1.



Ландо Норрис закончил гонку на седьмой позиции. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.