Марк Маркес вернётся в гонки на ближайшем этапе MotoGP

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес выступит на Гран-при Арагона.

Перед этим Маркес прошёл двухдневные тесты в Мизано, после чего продолжил интенсивные тренировки дома. После успешной четвёртой операции на правой плечевой кости восьмикратный чемпион мира строго следовал указаниям своей медицинской команды, чтобы способствовать полному восстановлению. После многочисленных осмотров, консультаций и тестов все участники процесса удовлетворены достигнутым восстановлением, и теперь гонщик № 93 сделает следующий шаг в своей реабилитации — вернётся к соревнованиям.

Напомним, Маркес получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.



В начале июня Марк перенёс четвёртую операцию и начал полноценно восстанавливаться.