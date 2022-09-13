Марко предположил, что Ферстаппен установит рекорд Формулы-1 по победам за один сезон

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену по силам установить рекорд Формулы-1 по количеству побед в одном сезоне.



На данный момент рекорд принадлежит Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю, которые по 13 раз выиграли Гран-при в течение одного сезона. На счету Макса Ферстаппена 11 побед за шесть этапов до окончания сезона-2022.



«Максу снова довольно легко удалось выиграть гонку. Жаль, что всё завершилось за машиной безопасности. У нас было преимущество, но то, как быстро он прорвался вперёд, — потрясающе. Сейчас всё идёт хорошо, Макс может установить рекорд и выиграть 14 гонок», — приводит слова Марко Sky Sport.



На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте и опережает ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 116 очков.