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Марко предположил, что Ферстаппен установит рекорд Формулы-1 по победам за один сезон

Марко предположил, что Ферстаппен установит рекорд Формулы-1 по победам за один сезон
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену по силам установить рекорд Формулы-1 по количеству побед в одном сезоне.

На данный момент рекорд принадлежит Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю, которые по 13 раз выиграли Гран-при в течение одного сезона. На счету Макса Ферстаппена 11 побед за шесть этапов до окончания сезона-2022.

«Максу снова довольно легко удалось выиграть гонку. Жаль, что всё завершилось за машиной безопасности. У нас было преимущество, но то, как быстро он прорвался вперёд, — потрясающе. Сейчас всё идёт хорошо, Макс может установить рекорд и выиграть 14 гонок», — приводит слова Марко Sky Sport.

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте и опережает ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 116 очков.

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