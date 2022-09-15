Гендиректор Формулы-2 считает штрафы за нарушение границ трассы слишком суровыми

Генеральный директор Формулы-2 Бруно Мишель негативно высказался о штрафах за нарушение границ трассы.



По ходу текущего сезона три пилота Формулы-2 достигли порога в 12 штрафных очков. Оливер Колдуэлл больше половины штрафов заработал за нарушение границ трека.



«Я полностью согласен с тем, что это слишком суровые наказания. Думаю, есть чёткие понятия о ситуациях, где гонщика нужно штрафовать. Например, когда он делает опасный манёвр или не следует правилам. Стоит обратить внимание на ограничения трассы. У нас было так, что гонщик получает шесть штрафных очков в одной гонке. Очевидно, что это неправильно. Нам нужно обсудить это с ФИА. Ограничения трассы важны, но когда пилот пропускает гонку из-за таких штрафов — это уже слишком», — приводит слова Мишеля Racefans.