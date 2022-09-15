Хорнер: Гран-при Сингапура станет для нас одной из самых сложных гонок

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от следующего этапа Гран-при Формулы-1, который состоится в Сингапуре.
«Сингапур по сравнению с Монцей — это совсем другое дело… на трассе больше поворотов, и она очень неровная. Не будем также забывать, что это уличная трасса. Это совсем другой вызов. Мы занимаем отличную позицию в чемпионате, но мы по-прежнему полностью атакуем в каждой гонке. Мы были быстры в Спа, в Зандворте, в Монце… Даже в Будапеште! На стольких разных трассах мы показываем хорошие результаты. Но да, Сингапур будет одной из самых сложных гонок для нас, смею заметить», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
Ранее Хорнер рассказал о причинах, по которым у мексиканского гонщика Серхио Переса загорелись тормоза в гонке Гран-при Италии.
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