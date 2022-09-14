Хорнер рассказал, почему у Переса горели тормоза на Гран-при Италии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о причинах, по которым у мексиканского гонщика Серхио Переса загорелись тормоза в гонке Гран-при Италии.



«На первом круге у Чеко была серьёзная блокировка, из-за которой возникла вибрация в машине. В итоге мы приняли решение перевести его на «хард». Судя по всему, какой-то мусор попал в его воздуховод, поэтому возник дым в правой передней части. Потребовалось некоторое время, чтобы сжечь этот мусор в течение нескольких кругов, после чего температура вновь стала контролируемой.



Чеко на оставшихся кругах шёл с очень хорошим темпом, так что, думаю, он бы смог обогнать Льюиса Хэмилтона за оставшееся время, если бы не машина безопасности», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.