Резервный пилот «Феррари» Джовинацци выступит на частных тестах «Альпин»

Резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци примет участие в частных тестах «Альпин», которые состоятся на автодроме «Хунгароринг» на болиде 2021 года, сообщает Autosport.
По информации источника, Джовинацци присоединится к другим пилотам, которые примут участие в тестах — это Джек Дуэн из Формулы-2, резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис и гонщик IndyCar Колтон Херта. Ранее также сообщалось о возможном участии в тестах Себастьяна Феттеля и Мика Шумахера, но позднее эта информация была опровергнута.
Антонио Джовинацци также связывали с возможным приходом в «Хаас», который может покинуть Мик Шумахер.
В «Альпин» на данный момент не определились с напарником для Эстебана Окона в новом сезоне. В конце 2022 года команду покинет Фернандо Алонсо, уже заключивший контракт с «Астон Мартин», а резервный пилот Оскар Пиастри отправится в «Макларен», где заменит Даниэля Риккардо.
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