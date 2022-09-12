Ник де Врис проведёт тесты в составе «Альпин»

Становится известно всё больше участников тестов команды Формулы-1 «Альпин», которые пройдут в конце сентября на трассе «Хунгароринг». Ранее стало известно, что за руль прошлогоднего болида команды сядет пилот IndyCar Колтон Херта. Теперь же, по данным The Race, в число участников испытаний войдёт Ник де Врис, только что дебютировавший в Формуле-1 в составе «Уильямса». Считается, что у голландца есть шансы на место как в британской команде, так и в «Альпин».



Возможно, в тестах примет участие и воспитанник французов Джек Дуэн, у которого также есть теоретические шансы стать боевым пилотом «Альпин» уже в сезоне-2023.



Считается, что, помимо де Вриса и Дуэна, в число претендентов на место входит Нико Хюлькенберг — всё это резервные варианты для «Альпин», если они не сумеют договориться с «Ред Булл» о выкупе контракта Пьера Гасли. В «Ред Булл» ранее сообщали, что отдадут Гасли, только если получат шанс посадить в «Альфа Таури» Херту, что на данный момент маловероятно.

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