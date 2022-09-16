Источник: «Ред Булл» отказался от приглашения Херты, но всё ещё может отдать Гасли

Австрийский концерн «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты, сообщает Motorsport-Magazin. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023.



Вместе с тем это не означает, что «Альфа Таури» не отпустит в «Альпин» французского пилота Пьера Гасли, хотя ранее в «Ред Булл» заявляли, что готовы уступить права на Пьера, только если смогут заменить его на Херту.



По данным немецких журналистов, в «Ред Булл» уже подобрали новых кандидатов на замену Гасли, если его место освободится. Кто это, не уточняется, но речь идёт о гонщиках, не входящих в молодёжную программу «Ред Булл». При этом ранее ходили слухи, что в «Альфа Таури» может оказаться Мик Шумахер, который близок к расставанию с Академией «Феррари» и «Хаасом».

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