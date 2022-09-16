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В США гонщик спас коллегу, чей комбинезон вспыхнул во время гонки

В США гонщик спас коллегу, чей комбинезон вспыхнул во время гонки
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В США во время гонки спринт-каров гонщик Кейден Стил попал в опасный инцидент. По ходу движения у пилота загорелась кабина в машине и огонь перекинулся на его комбинезон.

Стил выпрыгнул из машины, пытаясь потушить огонь на себе. Ему помог гонщик другого спринт-кара, который остановился и спас коллегу.

Гонщик спас коллегу, на котором во время гонки спринт-каров вспыхнул комбинезон

Инцидент произошёл на трассе «Келлер Авто Спидвей» в городе Хэнфорд, штат Калифорния.

Позднее сам Стил написал пост в социальных сетях и сообщил, что именно произошло во время гонки.

«Всем привет, у нас случилось небольшое возгорание топлива в кабине. Сейчас собираюсь пойти провериться», — написал гонщик на своей странице.

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