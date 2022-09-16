Боттас: не думаю, что спринты стоит проводить на каждом этапе Формулы-1

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о возможном проведении спринтов на каждом Гран-при Формулы-1.
«Я не думаю, что спринты стоит проводить на каждом этапе. Нам просто нужно меньше тренировок и больше соревнований. Но сейчас, выбирая между Гран-при без спринта и со спринтом, я выберу спринт — просто потому что это будет означать начало соревнований уже в пятницу.
Пока мы не обсуждали изменение формата спринтов, но проблемы правда есть. Обычно во второй тренировке есть возможность потренироваться на длинной дистанции, однако в условиях запрета менять настройки проще сократить гоночный уикенд до двух дней. Провести тренировку, затем квалификацию, а потом гонки. Если болельщики будут недовольны сокращением уикенда на день, то можно провести тренировку в пятницу вечером, а с субботы начинать соревнования», — приводит слова Валттери Боттаса GPFans.
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