Источник: «Хаас» решил окончательно расстаться с Миком Шумахером
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«Хаас» решил окончательно расстаться с Миком Шумахером со следующего сезона, сообщает Daily Mail. Соглашение с немецким гонщиком истекает в декабре 2022 года.
По информации источника, глава «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что 23-летний сын легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не соответствует предъявляемым ему требованиям. Сообщается, что на место Мика команда подписала его соотечественника — Нико Хюлькенберга.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).
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